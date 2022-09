Monza-Atalanta, Marino: “Gasperini fa bene a non essere pienamente soddisfatto” (Di lunedì 5 settembre 2022) “Bisogna sempre cercare di spronare la squadra e migliorarsi, ottenere risultati importanti e alzare l’asticella e mantenere il gruppo vivo. bene fa Gasperini a non essere totalmente soddisfatto”. Lo ha detto il direttore generale dell’Atalanta, Umberto Marino, prima della sfida contro il Monza: “Sul mercato, lo vedremo a fine stagione come è andato e potremo dare delle valutazioni. Il campo darà un giudizio finale”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) “Bisogna sempre cercare di spronare la squadra e migliorarsi, ottenere risultati importanti e alzare l’asticella e mantenere il gruppo vivo.faa nontotalmente”. Lo ha detto il direttore generale dell’, Umberto, prima della sfida contro il: “Sul mercato, lo vedremo a fine stagione come è andato e potremo dare delle valutazioni. Il campo darà un giudizio finale”. SportFace.

