“Lo stimo, ma non va bene”: Gianmaria Antinolfi a muso duro, critica ferocemente l’ultima novità (Di lunedì 5 settembre 2022) Gianmaria Antinolfi sbotta sinceramente: critiche feroci all’ultima trovata dei gieffini, la scelta non è stata affatto condivisa Gianmaria-Antinolfi (Grandefratellovip.it)L’ex gieffino è stato premiato da tutti per la sua schiettezza e genuinità, Gianmaria Antinolfi non ha vinto il GF Vip di Alfonso Signorini ma ne è uscito a testa alta e con l’amore al fianco. Entrato con l’idea di riconquistare Soleil, trovando il muro si è spostato su Sophie Codegoni. Dopo un breve flirt con quest’ultima è stato costretto a ‘lasciarla’ ad Alessandro, il suo attuale compagno di cui si è innamorata durante il GF. Gianmaria però non si è arreso, voglioso di trovare una storia d’amore ha conosciuto Federica Calemme e da strategia per il Grande Fratello, è diventato un ... Leggi su direttanews (Di lunedì 5 settembre 2022)sbotta sinceramente: critiche feroci altrovata dei gieffini, la scelta non è stata affatto condivisa(Grandefratellovip.it)L’ex gieffino è stato premiato da tutti per la sua schiettezza e genuinità,non ha vinto il GF Vip di Alfonso Signorini ma ne è uscito a testa alta e con l’amore al fianco. Entrato con l’idea di riconquistare Soleil, trovando il muro si è spostato su Sophie Codegoni. Dopo un breve flirt con quest’ultima è stato costretto a ‘lasciarla’ ad Alessandro, il suo attuale compagno di cui si è innamorata durante il GF.però non si è arreso, voglioso di trovare una storia d’amore ha conosciuto Federica Calemme e da strategia per il Grande Fratello, è diventato un ...

fvtsQK7bvTo6Viv : @gennaromigliore @AErmellino @gianlucarizzo46 Quale sarà il tuo incarico dopo il 26 ? Ti stimo, spero non lascerai… - dirittipertutti : @P_M_1960 @unione_popolare Sono sempre più convinta che stai sbagliando,non te la prendere Marco,ti stimo lo stesso?? - FrancescoLucky2 : @LiaQuartapelle Non stimo molto Salvini, ma ha ragione, quali danni sta producendo in Russia e quali in Europa?, Si… - annalisa1974 : @huchukato Io ti stimo perché io ai coglioni vendo anche il sangue di drago se lo me lo chiedono. Basta che non fac… - divanauta : @FcInterNewsit Caro dott Condò io la stimo tanto. Non credo che Simone Inzaghi sia allenatore da grandi traguardi.… -