Lazio, Sarri ha due problemi: la continuità e Luis Alberto… (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo la sconfitta contro il Napoli, si solo palesati due problemi in casa Lazio: la continuità e Luis Alberto La partita con il Napoli ha fatto risuonare qualche campanello d'allarme in casa Lazio e nelle idee di Maurizio Sarri. Come riferisce Il Messaggero infatti, la prima settimana con 3 partite ravvicinate ha mostrato di nuovo quei difetti di continuità che avevano caratterizzato i biancocelesti anche nella scorsa stagione. Un punto a Genova contro la Sampdoria, zero col Napoli nel secondo big match stagionale dopo la sbornia contro l'Inter. E c'è poi il problema Luis Alberto: lo spagnolo rende la mediana troppo leggera e sembra avulso dal contesto tattico della squadra. Ad oggi molto meglio a gara in corso nel ruolo di spacca partite.

