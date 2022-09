L’anima gemella esiste o è un mito? (Di lunedì 5 settembre 2022) La ricerca della cosiddetta anima gemella è qualcosa a cui siamo ormai abituati. Di questa persona speciale, l’altra metà della nostra mela, hanno parlato in lungo e in largo i poeti e i filosofi nel corso dei secoli, così come sono innumerevoli i film che si incentrano sulla sua ricerca. Ma Un numero sorprendente di persone (anche di diverse culture) crede fermamente nell’esistenza delL’anima gemella. Gli esperti ritengono che il fatto di credere o meno alL’anima gemella dipenda dalle esperienze di vita che abbiamo fatto e dal modo in cui interagiamo con le altre persone. Tuttavia, la ricerca spasmodica del nostro vero amore può in realtà compromettere lo sviluppo ottimale di una relazione, caricandola di aspettative. L’anima gemella è un ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 5 settembre 2022) La ricerca della cosiddetta animaè qualcosa a cui siamo ormai abituati. Di questa persona speciale, l’altra metà della nostra mela, hanno parlato in lungo e in largo i poeti e i filosofi nel corso dei secoli, così come sono innumerevoli i film che si incentrano sulla sua ricerca. Ma Un numero sorprendente di persone (anche di diverse culture) crede fermamente nell’nza del. Gli esperti ritengono che il fatto di credere o meno aldipenda dalle esperienze di vita che abbiamo fatto e dal modo in cui interagiamo con le altre persone. Tuttavia, la ricerca spasmodica del nostro vero amore può in realtà compromettere lo sviluppo ottimale di una relazione, caricandola di aspettative.è un ...

