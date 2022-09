(Di lunedì 5 settembre 2022) Un attentatoè avvenuto stamattina davanti all'diin Afghanistan nel momento in cui un diplomatico russo è uscito per annunciare i nomi dei richiedenti il visto russo. ...

fisco24_info : Kamikaze contro ambasciata russa Kabul, morti 2 funzionari: Attacco quando diplomatico è uscito per annunciare visti - News24_it : Kamikaze contro ambasciata russa Kabul, morti 2 funzionari - Basednerys : RT @BMastrotta: Giornalisti che vanno anche contro gli interessi propri e dei propri familiari, ma siccome chi va avanti e fa carriera in q… - AretimPolitics : Secondo la @tassagency_en i morti nell'attentato contro l'ambasciata russa a #Khabul sono 25. Al momento nessun mov… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Azione kamikaze, secondo le agenzie russe -

Un attentato kamikaze è avvenuto stamattina davanti all'ambasciata russa di Kabul in Afghanistan nel momento in cui un diplomatico russo è uscito per annunciare i nomi dei richiedenti il visto russo.Kabul, attentato suicida Sono almeno 25 i morti nell'attentato suicida che stamane a Kabul ha preso di mira l'ambasciata russa ...