Gragnano, Alessandro giù dal balcone a 13 anni: ipotesi suicidio per bullismo (Di lunedì 5 settembre 2022) E’ stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio per far luce sulla vicenda della morte del 13enne di Gragnano: 6 persone indagate. Sono finora sei, cinque minori e un maggiorenne, i soggetti identificati come presunti autori dei messaggi di insulti e minacce inviati sul telefonino di Alessandro, il 13enne di Gragnano morto giovedì scorso. Leggi su 2anews (Di lunedì 5 settembre 2022) E’ stato aperto un fascicolo per istigazione alper far luce sulla vicenda della morte del 13enne di: 6 persone indagate. Sono finora sei, cinque minori e un maggiorenne, i soggetti identificati come presunti autori dei messaggi di insulti e minacce inviati sul telefonino di, il 13enne dimorto giovedì scorso.

lastknight : Alessandro, 13 anni, a Gragnano in provincia di Napoli si è tolto la vita perché era un 'coniglio', secondo un Uffi… - Agenzia_Ansa : Cinque minorenni e un maggiorenne identificati come i presunti autori dei messaggi di insulti e minacce inviati sul… - cloude2004 : RT @_melaniabolo_: Questo ragazzo meraviglioso era Alessandro morto perché il #bullismo uccide! #Gragnano ?? - rimena17 : RT @_melaniabolo_: Questo ragazzo meraviglioso era Alessandro morto perché il #bullismo uccide! #Gragnano ?? - massi_tm : RT @lastknight: Alessandro, 13 anni, a Gragnano in provincia di Napoli si è tolto la vita perché era un 'coniglio', secondo un Ufficiale Is… -