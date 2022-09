Gas, la resa dei conti. Perché da qui non si torna più indietro (Di lunedì 5 settembre 2022) Il Cremlino ha buttato giù la maschera sul dossier Nord Stream 1. Non esplicitamente, facendo ricorso all’ambiguità, ma il risultato non cambia. Lunedì il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ha dichiarato che i flussi verso la Germania non riprenderanno finché “l’Occidente collettivo” non solleverà le sanzioni contro la Russia. L’obiettivo è portare l’Europa alla canna del gas, letteralmente. E la mossa segna un’escalation dalla quale difficilmente si potrà tornare indietro. La tensione stava già montando nei giorni scorsi, tra l’accordo sul tetto al prezzo del petrolio russo raggiunto venerdì dai Paesi del G7 e le discussioni in corso a livello europeo per riformare il mercato dell’energia (il piano definitivo è atteso entro fine settimana). Sono mosse studiate per contenere i prezzi per i cittadini europei e colpire i guadagni del Cremlino, ... Leggi su formiche (Di lunedì 5 settembre 2022) Il Cremlino ha buttato giù la maschera sul dossier Nord Stream 1. Non esplicitamente, facendo ricorso all’ambiguità, ma il risultato non cambia. Lunedì il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ha dichiarato che i flussi verso la Germania non riprenderanno finché “l’Occidente collettivo” non solleverà le sanzioni contro la Russia. L’obiettivo è portare l’Europa alla canna del gas, letteralmente. E la mossa segna un’escalation dalla quale difficilmente si potràre. La tensione stava già montando nei giorni scorsi, tra l’accordo sul tetto al prezzo del petrolio russo raggiunto venerdì dai Paesi del G7 e le discussioni in corso a livello europeo per riformare il mercato dell’energia (il piano definitivo è atteso entro fine settimana). Sono mosse studiate per contenere i prezzi per i cittadini europei e colpire i guadagni del Cremlino, ...

