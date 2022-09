Formazioni ufficiali Salernitana Empoli | le scelte degli allenatori

DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali di @ACMonza e @Atalanta_BC - DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali di @OfficialUSS1919 - @EmpoliCalcio - Dalla_SerieA : Diretta Monza-Atalanta ore 18.30: formazioni ufficiali e come vederla in tv e streaming - - 11contro11 : #Salernitana-#Empoli, le formazioni ufficiali: debutto per Pjaca #Fantacalcio #SerieA #11contro11 - CalcioNews24 : #SalernitanaEmpoli, le formazioni ufficiali ?? -

Commenta per primo MONZA (3 - 5 - 2): Di Gregorio; Marlon, Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Caprari, Mota. ATALANTA (4 - 2 - 3 - 1): Musso; Hateboer, Toloi, ...Ledi Monza Atalanta match valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi Monza Atalanta, match valido ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Ecco le formazioni ufficiali di Monza-Atalanta che scenderanno in campo alle 18,30. I bergamaschi con una vittoria salirebbero da soli in testa alla classifica. MONZA (3-5-2): Di ...