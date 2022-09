Follia di Kyrgios | per fare show commette invasione | Us Open 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 settembre 2022) Un gran tennis, ma anche un pizzico di. Non sarebbe Nick, altrimenti. Anche nel match contro Daniil Medvedev, valido per gli ottavi di finale degli Us, l’atleta australiano ha letteralmente regalato un punto al suo avversario dopo aver colpito la pallina senza aver aspettato che rimbalzasse prima.e punto al russo. SportFace.