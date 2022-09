Focaccia super saporita e con poche calorie | buonissima

Leggi su formatonews

(Di lunedì 5 settembre 2022) Scopriamo insieme come possiamo realizzare unain poco tempo e che ci permetta di fare attenzione anche alla linea. Dopo le vacanze estive ci sta che abbiamo un po’ esagerato con il cibo e quindi adesso cerchiamo di stare maggiormente attenti alla nostra linea con gli alimenti che decidiamo di cucinare. (pixabay)Noi oggi vi vogliamo proporre unache oltre ad essere molto gustosa non è nemmeno troppo calorica, un connubio perfetto quindi non trovate? Vediamo, quindi, come possiamo realizzarla. In questo caso leche troviamo per porzione sono circa 140, quindi non male per essere qualcosa di speciale come una, per una dose che va bene a circa 8 persone ci occorrono i seguenti ingredienti: 200 grammi di farina per il pane 80 millilitri ...