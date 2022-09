Entro settembre una riforma degli Istituti tecnici e professionali: nessuno ne parla, pochi ne conoscono i contenuti. Lettera (Di lunedì 5 settembre 2022) Inviata da Giorgio Mottola - Entro una quindicina di giorni, passerà, quasi sotto silenzio, l’ennesima riforma degli Istituti tecnici e professionali La riforma, che rientra nelle azioni previste dal PNRR, ha subito una brusca accelerazione e, al di là delle formulazioni di principio e l’individuazione di obiettivi, pochi conoscono in che cosa essa sarà esplicitata e che cosa comporterà per allievi e docenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 5 settembre 2022) Inviata da Giorgio Mottola -una quindicina di giorni, passerà, quasi sotto silenzio, l’ennesimaLa, che rientra nelle azioni previste dal PNRR, ha subito una brusca accelerazione e, al di là delle formulazioni di principio e l’individuazione di obiettivi,in che cosa essa sarà esplicitata e che cosa comporterà per allievi e docenti. L'articolo .

