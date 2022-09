Elezioni, Renzi: Non staremo con il Pd, ha perso l’anima. Ora può anche chiamarsi M5S (Di lunedì 5 settembre 2022) “Non staremo di nuovo con il Pd. Il Pd ha smarrito se stesso, ha perso l’anima. Può anche cambiare nome: si chiama M5S”. Lo dice il leader di Iv Matteo Renzi intervenendo a ‘Tagadà’ su la7. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 settembre 2022) “Nondi nuovo con il Pd. Il Pd ha smarrito se stesso, ha. Puòcambiare nome: si chiama M5S”. Lo dice il leader di Iv Matteointervenendo a ‘Tagadà’ su la7. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Linkiesta : Il vero voto utile è quello per il Terzo Polo, dicono @CarloCalenda e @matteorenzi I due leader annunciano per la… - Linkiesta : Arriva un nuovo partito repubblicano, liberale ed europeo per l’Italia Il terzo polo calendian-renziano non è solt… - Adnkronos : #Elezioni, Calenda: 'Renzi? Non siamo amici ma unici a fare politica'. - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Tre minuti a carte scoperte: @matteorenzi risponde alle domande di Tiziana Panella #tagadala7 #elezioni - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Ecco l'obiettivo di consensi per #Azione-IV per @matteorenzi: 'In questo caso potremmo contare molto per il nuovo #gover… -