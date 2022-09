(Di lunedì 5 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “M5S in rimonta nei sondaggi? La gente che incontro è il vero termometro politico, un risultato buono dei cinquestelle è garanzia di portare in parlamento una forza politica che manterrà le promesse fatte”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe, ospite di Radio Capital. “Un nuovo governo Draghi? Vedo la povertà delle proposte politiche – ha aggiunto – ladi ammucchiate di cartelli elettorali. Condel Pd non c’èdi, noi siamo intransigenti. Idel Pd hanno sacrificato l’agenda progressista in nome di quella di Draghi,qui si invoca un metodo Draghi, fin qui abbiamo sofferto, si andava al consiglio dei ministri senza fare riunioni preventive, si andava ad approvare testi senza discussione ...

petergomezblog : Elezioni, Conte: “Con questo vertice del Pd sarà molto improbabile dialogare dopo il voto” - Mov5Stelle : Giuseppe Conte sarà la vera sorpresa di queste elezioni. Il sistema lo sa, gli altri leader politici lo sanno e all… - petergomezblog : Elezioni, Conte: “Noi unici a proporre salario minimo legale, Meloni parla a pancia piena” - ledicoladelsud : Elezioni, Conte “Con questi vertici del Pd nessuna possibilità dialogo” - smilypapiking : RT @Linkiesta: #Conte punta sul populismo al quadrato, metà “lauriano” metà venezuelano, per tenersi a galla L’avvocato grillino sta gioca… -

...di Cernobbio è una sintesi dedicata al tipo di uditorio a cui si rivolgevano ieri i sei principali leader politici a 20 giorni dalle. In ordine alfabetico, dopo Calenda hanno parlato(...Tutti in presenza a Cernobbio, con la sola eccezione di Giuseppeche, in videocollegamento da ... Vincere leereditando un Paese in ginocchio non sarebbe una grande soddisfazione'. Poi ...Meloni: Italia deve essere credibile . Letta e Calenda contro Salvini. Conte: Sanzioni ci fanno male ma vanno tenute . Conte: Sanzioni ci fanno male ma vanno tenute Le sanzioni alla Russia, mentre il ...05 set 08:48 Conte: con questi vertici Pd nessuna possibilità di dialogo "Con questi vertici del Pd non c'è possibilità di dialogo: noi siamo intransigenti, livelliamo verso l'alto l'asticella del ...