MontiFrancy82 : GDA 2022 – DIRTY DIFFICULT DANGEROUS di Wissam Charaf vince il Label Europa Cinemas a Venezia @giornate - SMSNEWSOFFICIAL : GDA 2022 – DIRTY DIFFICULT DANGEROUS di Wissam Charaf vince il Label Europa Cinemas a Venezia @giornate - SMSNEWSOFFICIAL : GDA 2022 – DIRTY DIFFICULT DANGEROUS di Wissam Charaf vince il Label Europa Cinemas a Venezia - occhiocine : Dirty, Difficult, Dangerous (2022): ferro, rame, batterie – Venezia ’79 - articolo scritto da Stefano Del Giudice - AlessandraOOOO : RT @occhiocine: Wissam Charaf parla di Dirty, Difficult, Dangerous - articolo scritto da Stefano Del Giudice -

VENEZIA - Dalla luna all'Inghilterra di Georgia Oakley, regista del film Blue Jean (vincitore del Premio del Pubblico) passando per il Libano di Wissam Charaf (Dangerous , vincitore del Label Europa Cinemas) e per il Canada di Graham Foy (che con The maiden vince il riconoscimento BNL x Cinema del Futuro) fino all'Isola di San Miguel, nelle ......di Makbul Mubarak Premio Francesco Pasinetti - Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani SICCITÀ di Paolo Virzì Premio Label Europa Cinemas - Giornate degli Autori...VENEZIA - Dalla luna all’Inghilterra di Georgia Oakley, regista del film Blue Jean (vincitore del Premio del Pubblico) passando per il Libano di Wissam Charaf (Dirty Difficult Dangerous, vincitore del ...Lobo e Cão diretto da Cláudia Varejão vince il GdA Director’s Award 2022, mentre Blue Jean di Georgia Oakley si aggiudica il premio del pubblico. Riconoscimenti anche per Wissam Charaf (Dirty Difficul ...