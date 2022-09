Cori antisemiti, parla il console di Israele: “Una vergogna, intervengano Lega Calcio e Ministero degli Interni” (Di lunedì 5 settembre 2022) “Negli ultimi giorni stiamo assistendo a una nuova terribile spirale di antisemitismo che spazia dalla politica al Calcio. Nelle stesse ore anche durante il derby di Milano i tifosi interisti hanno rivolto insulti antisemiti. E’ una vergogna, questi atti vanno condannati senza se e senza ma. Mi auguro che la Lega Calcio e il Ministero degli Interni vogliano intervenire duramente e stroncare sul nascere la violenza verbale che si trasforma troppo spesso e degenera in violenza di altro tipo. Apprezzo le parole del sindaco di Firenze che vuole ripartire dalle scuole e dall’educazione. L’antisemitismo si può combattere solo così. Educando. Ma parte dell’educazione è anche far capire in modo esemplare ciò che è bene e ciò ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) “Negli ultimi giorni stiamo assistendo a una nuova terribile spirale dismo che spazia dalla politica al. Nelle stesse ore anche durante il derby di Milano i tifosi interisti hanno rivolto insulti. E’ una, questi atti vanno condannati senza se e senza ma. Mi auguro che lae ilvogliano intervenire duramente e stroncare sul nascere la violenza verbale che si trasforma troppo spesso e degenera in violenza di altro tipo. Apprezzo le parole del sindaco di Firenze che vuole ripartire dalle scuole e dall’educazione. L’smo si può combattere solo così. Educando. Ma parte dell’educazione è anche far capire in modo esemplare ciò che è bene e ciò ...

