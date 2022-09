Conferenza stampa Jaissle: «Milan di qualità, così proveremo a sorprenderli» (Di lunedì 5 settembre 2022) Conferenza stampa Jaissle, il tecnico del Salisburgo parla alla vigilia della sfida contro il Milan: le sue dichiarazioni Matthias Jaissle, tecnico del Salisburgo, ha parlato alla vigilia del match con il Milan. LE PAROLE – «Il Milan ha tanta qualità e può combattere in ogni fase della partita. Dovremo difendere bene, stressarli con il pressing e provare a sorprenderli. Sono un avversario fortissimo, siamo contenti di poter giocare certe gare. Spesso riusciamo a giocare bene. Siamo umili, dobbiamo pensare a godercela e provare a far felice i tifosi che sono allo stadio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 settembre 2022), il tecnico del Salisburgo parla alla vigilia della sfida contro il: le sue dichiarazioni Matthias, tecnico del Salisburgo, ha parlato alla vigilia del match con il. LE PAROLE – «Ilha tantae può combattere in ogni fase della partita. Dovremo difendere bene, stressarli con il pressing e provare a. Sono un avversario fortissimo, siamo contenti di poter giocare certe gare. Spesso riusciamo a giocare bene. Siamo umili, dobbiamo pensare a godercela e provare a far felice i tifosi che sono allo stadio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

