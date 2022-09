Cile, bocciato il referendum per cambiare la Costituzione: oltre il 60% di no. Boric convoca i leader di partito (Di lunedì 5 settembre 2022) Il Servizio elettorale (Servel) Cileno ha confermato che sulla base dello scrutinio dei voti del 88,8% dei seggi, il no (rechazo) per la bozza di nuova Costituzione ha raccolto 6.944.426 suffragi (62,00%), mentre il sì (apruebo) si è fermato a quota 4.256.165 (38,00%). La bozza della Costituzione aveva richiesto un anno di lavoro all’Assemblea costituente formata da 155 membri ed era stata segnalata dagli analisti come “la più avanzata del mondo”. Al voto ha partecipato la grande maggioranza dei 15 milioni di aventi diritto. Se avesse vinto l’opzione apruebo, la nuova Costituzione sarebbe entrata in vigore nel giro di 10-15 giorni. Resta vigente, invece, il testo concepito durante la dittatura di Augusto Pinochet nel 1980, e più volte emendato. I sondaggi di alcune settimane fa avevano già fatto suonare un campanello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Il Servizio elettorale (Servel)no ha confermato che sulla base dello scrutinio dei voti del 88,8% dei seggi, il no (rechazo) per la bozza di nuovaha raccolto 6.944.426 suffragi (62,00%), mentre il sì (apruebo) si è fermato a quota 4.256.165 (38,00%). La bozza dellaaveva richiesto un anno di lavoro all’Assemblea costituente formata da 155 membri ed era stata segnalata dagli analisti come “la più avanzata del mondo”. Al voto ha partecipato la grande maggioranza dei 15 milioni di aventi diritto. Se avesse vinto l’opzione apruebo, la nuovasarebbe entrata in vigore nel giro di 10-15 giorni. Resta vigente, invece, il testo concepito durante la dittatura di Augusto Pinochet nel 1980, e più volte emendato. I sondaggi di alcune settimane fa avevano già fatto suonare un campanello ...

