Canada, ricercati due uomini per l'omicidio di dieci persone (Di lunedì 5 settembre 2022) Aperta la caccia all'uomo in Canada, tra la comunità indigena di James Smith Cree e Weldon, dove due uomini, Damien e Myles Sanderson, avrebbero compiuto l'omicidio di dieci persone nella giornata di ieri, ferendone poi altre quindici. Fuggiti a bordo di una Nissan Rogue nera, l'area di ricerca è la regione del Saskatchewan, immensa e sperduta, tra Manitoba e Alberta. Sconosciuti i moventi, ma gli omicidi, stando al capo della polizia locale, sarebbero stati premeditati. Le forze dell'ordine hanno disposto un'allerta in tutto il territorio e numerosi posti di blocco, allargando il divieto assoluto di far salire a bordo autostoppisti. Il premier Trudeau ha commentato definendo "orribili e sconvolgenti" gli omicidi.

