Calciomercato.com – LIVE Torino-Lecce 1-0, ancora Vlasic! Dentro Oudin nella ripresa | Primapagina (Di lunedì 5 settembre 2022) 2022-09-05 22:05:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: E’ il Torino a chiudere la quinta giornata di Serie A ospitando il Lecce: i salentini si presentano allo Stadio Olimpico Grande Torino per un incrocio che ultimamente non sorride ai granata, sconfitti due volte su due nella stagione 2020-21 e capaci di vincere solo una delle ultime nove gare casalinghe di campionato. Il Lecce ha conquistato due punti, i primi del campionato, nelle ultime due giornate, e punta stasera ad ottenere il primo successo stagionale nonostante l’infortunio occorso a Strefezza. Il Torino recupera Radonjic dall’inizio e lo affianca a Vlasic, esordio da titolare per il giovane Ilkhan. LE FORMAZIONI UFFICIALI Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 5 settembre 2022) 2022-09-05 22:05:00.com riporta quanto segue: E’ ila chiudere la quinta giornata di Serie A ospitando il: i salentini si presentano allo Stadio Olimpico Grandeper un incrocio che ultimamente non sorride ai granata, sconfitti due volte su duestagione 2020-21 e capaci di vincere solo una delle ultime nove gare casalinghe di campionato. Ilha conquistato due punti, i primi del campionato, nelle ultime due giornate, e punta stasera ad ottenere il primo successo stagionale nonostante l’infortunio occorso a Strefezza. Ilrecupera Radonjic dall’inizio e lo affianca a Vlasic, esordio da titolare per il giovane Ilkhan. LE FORMAZIONI UFFICIALI(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; ...

RealPiccinini : Calciomercato TV: @fabiocannavaro e il @PochoLavezzi a @PrimeVideoIT. Sembrano già in forma, quindi mercoledì li ma… - DiMarzio : #Calciomercato | @GAEagles, fatta per l’arrivo dello svincolato #Mattiello - AntoVitiello : ???? Ecco il nuovo acquisto per la difesa del #Milan ???, il 21enne tedesco Malick #Thiaw. Arriva a titolo definitivo… - giovanniannun : RT @cmdotcom: #Napoli, non solo #Kvaratskhelia e #Kim: è #Lobotka il vero insostituibile! È rinato con #Spalletti, ma ora manca un'alternat… - sportli26181512 : UFFICIALE: Mattiello riparte dal Go Ahead Eagles in Olanda: Dopo lo svincolo dall'Atalanta, il laterale italiano Fe… -