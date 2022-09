Bigon: "Napoli, hai una rosa da Scudetto!'' (Di lunedì 5 settembre 2022) Bigon: "Napoli, hai una rosa da Scudetto! Complimenti a Giuntoli, non era facile sostituire Koulibaly..." A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete'', è intervenuto Riccardo Bigon, direttore sportivo. Queste le sue parole: “Napoli-Liverpool? Ricordo quella gara a Liverpool del mio Napoli, grandi emozioni. Gerrard cambiò il match entrando dalla panchina, se fosse stato in panchina sarebbe stato diverso. -afferma Bigon - L’emozione di essere in quello stadio, dopo tanti anni, è sempre molto forte. A Napoli ho vissuto grandi emozioni e quella partita la ricordo, poi purtroppo la gara non finì bene, ma quei passaggi credo siano stati fondamentali per la crescita del Napoli che ormai è diventato una ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 5 settembre 2022): ", hai unadaComplimenti a Giuntoli, non era facile sostituire Koulibaly..." A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete'', è intervenuto Riccardo, direttore sportivo. Queste le sue parole: “-Liverpool? Ricordo quella gara a Liverpool del mio, grandi emozioni. Gerrard cambiò il match entrando dalla panchina, se fosse stato in panchina sarebbe stato diverso. -afferma- L’emozione di essere in quello stadio, dopo tanti anni, è sempre molto forte. Aho vissuto grandi emozioni e quella partita la ricordo, poi purtroppo la gara non finì bene, ma quei passaggi credo siano stati fondamentali per la crescita delche ormai è diventato una ...

