Alessia Marcuzzi, slitta “Boomerissima”: ecco per quale motivo e quando andrà in onda (Di lunedì 5 settembre 2022) Il nuovo programma di Alessia Marcuzzi che andrà in onda su Rai2, slitterà di qualche mese. L’indiscrezione giunge da Giuseppe Candela che ne ha scritto su Dagospia, svelando per quale motivo. Alessia Marcuzzi, slitta “Boomerissima”: ecco per quale motivo Problemi per Alessia Marcuzzi. La conduttrice deve fare i conti con una brutta notizia: il suo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 5 settembre 2022) Il nuovo programma dicheinsu Rai2, slitterà di qualche mese. L’indiscrezione giunge da Giuseppe Candela che ne ha scritto su Dagospia, svelando per”:perProblemi per. La conduttrice deve fare i conti con una brutta notizia: il suo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

zazoomblog : Alessia Marcuzzi quando torna in tv? Quando inizia il nuovo programma in Rai? Brutte notizie: «Niente tv nel 2022»… - IsaeChia : #Boomerissima, il nuovo show di Alessia Marcuzzi slitta al 2023: ecco perché Il format avrebbe dovuto debuttare i… - blogtivvu : Alessia Marcuzzi, slitta “Boomerissima”: ecco per quale motivo e quando andrà in onda - ParliamoDiNews : Alessia Marcuzzi, boccone amaro: niente show in Rai nel 2022, il ritorno in tv slitta di nuovo #05Settembre… - zazoomblog : Alessia Marcuzzi niente show su Rai2: slitta di nuovo il ritorno in tv - #Alessia #Marcuzzi #niente #Rai2: -