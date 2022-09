freeskipperIT : A Cernobbio sfila l'inconcludenza di una 'politichetta' tutta chiacchiere e zero fatti! - ParliamoDiNews : Elezioni politiche 2022, il confronto tra i leader a Cernobbio. Salvini si scaglia contro le sanzioni: 'Proteggiamo… - Niandra_LaDes69 : RT @Marco32711897: Elezioni politiche 2022, il confronto tra i leader a Cernobbio. Salvini si scaglia contro le sanzioni: 'Proteggiamo il n… - Marco32711897 : Elezioni politiche 2022, il confronto tra i leader a Cernobbio. Salvini si scaglia contro le sanzioni: 'Proteggiamo… - isj135 : RT @HuffPostItalia: Meloni a Cernobbio sconfessa Salvini: 'Se l'Italia si sfila da sanzioni e armi perde credibilità' -

Sul palco di, al forum Ambrosetti, il segretario della Lega si chiede se 'quello che ... Pochi minuti prima la Meloni si era espressa così: 'Se l'Italia sidai suoi alleati' sulle ...... Giuseppe Conte (unico in collegamento, sicuro che non è quello diil suo elettorato di ... "Se domani l'Italia sidai suoi alleati e si gira dall'altra parte, per l'Ucraina non cambia ...“Siamo al settimo mese di guerra e le esportazioni italiane si sono dimezzate”. “Se l’Italia si sfila dai suoi alleati, per Kiev non cambia niente ma per noi sì”. A Cernobbio sono andate in scena le d ...Giorgia Meloni supera l'esame Cernobbio. E lo fa a pieni voti. L'intervento del presidente di Fratelli d'Italia, in testa nei sondaggi, ...