Vuelta a España 2022, Enric Mas: "A volte bisogna correre in maniera intelligente. Felice delle sensazioni" (Di domenica 4 settembre 2022) Ieri era andato in difficoltà negli ultimi due chilometri, oggi attacca e guadagna su tutti. Seconda piazza di valore per Enric Mas nella quattordicesima tappa della Vuelta a España 2022. L'iberico della Movistar ha chiuso alle spalle del fuggitivo Thymen Arensman in quel di Sierra Nevada, guadagnando secondi fondamentali in classifica generale per andare a caccia del podio. Le sue parole all'arrivo: "Sono contento di queste sensazioni. Ieri ho gestito male lo sforzo. Oggi nella discesa c'è stata una caduta e quindi ho iniziato un po' staccato. Poi nella salita finale ho sfruttato il lavoro di Miguel Angel Lopez e David De la Cruz. Sono contento". Prosegue: "La verità è che io sono sul podio. Sia che si voglia vincere la tappa, sia che si voglia conservare il podio si vuole collaborare. Ma credo che ci ..."

