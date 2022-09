Vuelta 2022, diciassettesima tappa Aracena-Monasterio de Tentudia: data, orario, diretta tv e streaming (Di domenica 4 settembre 2022) La diciassettesima tappa della Vuelta di Spagna 2022, la Aracena-Monasterio de Tentudia di 162,3 chilometri, è in programma mercoledì 7 settembre e avvicinerà sempre più la corsa al gran finale di Madrid. Una frazione per gran parte pianeggiante, ma con un finale esplosivo che potrebbe vedere i big della generale nuovamente all’opera. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale. QUINDICESIMA tappa: PERCORSO E ALTIMETRIA Vuelta 2022: IL CALENDARIO COMPLETO CON PERCORSI E ALTIMETRIE ORARI, TV E streaming – La corsa prenderà il via dal chilometro zero alle ore 13:20, con gli organizzatori che hanno programmato l’arrivo tra le 17:20 e le 17:40 in base alla media oraria tenuta dal ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Ladelladi Spagna, ladedi 162,3 chilometri, è in programma mercoledì 7 settembre e avvicinerà sempre più la corsa al gran finale di Madrid. Una frazione per gran parte pianeggiante, ma con un finale esplosivo che potrebbe vedere i big della generale nuovamente all’opera. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale. QUINDICESIMA: PERCORSO E ALTIMETRIA: IL CALENDARIO COMPLETO CON PERCORSI E ALTIMETRIE ORARI, TV E– La corsa prenderà il via dal chilometro zero alle ore 13:20, con gli organizzatori che hanno programmato l’arrivo tra le 17:20 e le 17:40 in base alla media oraria tenuta dal ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: ultimi 10 chilometri Miguel Angel Lopez prova ad andarsene -… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: inizia l’ultima salita - #Vuelta #España #tappa #DIRETTA: - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Vine svetta per primo sull’Alto del Purche - #Vuelta #España… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: inizia l’Alto del Purche Craddock da solo in fuga - #Vuelta… - OA_Sport : #VUELTA Domenico Pozzovivo si ritira dalla corsa a tappe iberica nel giorno della tappa di Sierra Nevada -