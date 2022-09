Voti a scuola, basta 7 e "mezzo" e 6 "meno meno": per i presidi il numero deve essere intero (Di domenica 4 settembre 2022) Per il ministero la valutazione si esprime sempre in decimali. Eppure molti docenti, alle medie come alle superiori, scelgono ancora quella in ventesimi. E molti persino i segni "+" e "-". Dirigenti e docenti si dividono. Ma alla maturità le commissioni hanno griglie con mezzi... Leggi su repubblica (Di domenica 4 settembre 2022) Per il ministero la valutazione si esprime sempre in decimali. Eppure molti docenti, alle medie come alle superiori, scelgono ancora quella in ventesimi. E molti persino i segni "+" e "-". Dirigenti e docenti si dividono. Ma alla maturità le commissioni hanno griglie con mezzi...

pietroraffa : In meno di 24 ore il profilo Tik Tok di Berlusconi è giunto a 320 mila follower. Com'è stato possibile? Semplice: è… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Voti a scuola, basta 7 e 'mezzo' e 6 'meno meno': per i presidi il numero deve essere intero [di Salvo Intravaia] https://t… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Voti a scuola, basta 7 e 'mezzo' e 6 'meno meno': per i presidi il numero deve essere intero [di Salvo Intravaia] https://t… - maurizioagazzi : Voti a scuola, basta 7 e 'mezzo' e 6 'meno meno': per i presidi il numero deve essere intero… - RedazioneLaNews : Voti a scuola, basta 7 e 'mezzo' e 6 'meno meno': per i presidi il numero deve essere intero -