Viola divieto rientro a Roma dopo truffa specchietto | arrestato

(Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– I Carabinieri della Compagnia di Pomezia, su delega della Procura della Repubblica di, hannoun 57enne di origini campane, in esecuzione di ordinanza emessa dal Tribunale di, che dispone la custodia cautelare agli arresti domiciliari. I militari hanno accertato come l’uomo, in più circostanze, avesseto ildi rientrare nel Comune di. La misura era stata adottata nei suoi confronti in quanto, nello scorso gennaio, il 57enne era stato gravemente indiziato di essere responsabile di estorsione in danno di una persona, commessa mediante la cosiddetta tecnica della “dello”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

avesse violato il divieto di rientrare nel Comune di Roma. La misura era stata adottata nei suoi confronti in quanto, nello scorso gennaio, il 57enne era stato gravemente indiziato di essere ...Nella notte tra giovedì e venerdì c'era stato il primo arresto per maltrattamenti nei confronti dei genitori e per resistenza nei confronti dei carabinieri intervenuti per riportare la calma. Quindi i ...