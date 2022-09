Uomini e Donne, Chiara Rabbi svela perché non replica alle dichiarazioni di Davide Donadei: “Sto pensando ad altro e zitta zitta…” (Di domenica 4 settembre 2022) Sarà stata la “gelosia tossica” di Chiara Rabbi a portare al capolinea la sua storia con Davide Donadei? La rottura della coppia sta tenendo alta l’attenzione dei fan che vorrebbero capire cosa sia successo tra i due tanto da decidere di interrompere così bruscamente la loro relazione. Se i rumor attorno alla vicenda si moltiplicano di giorno in giorno, a non volerne parlare sembrano essere i due che, però, si “ammorbidiscono” ogni volta che qualcuno pone loro domande più mirate. Nelle ultime ore, in particolare, proprio all’ex tronista di Uomini e Donne è stato chiesto su Instagram “Cosa pensi possa rovinare un rapporto?“. “Gelosia tossica“, ha scritto Davide. E da lì pioggia di ipotesi, insinuazioni e tant’altro ancora. Molti insinuano possa essere ... Leggi su isaechia (Di domenica 4 settembre 2022) Sarà stata la “gelosia tossica” dia portare al capolinea la sua storia con? La rottura della coppia sta tenendo alta l’attenzione dei fan che vorrebbero capire cosa sia successo tra i due tanto da decidere di interrompere così bruscamente la loro relazione. Se i rumor attorno alla vicenda si moltiplicano di giorno in giorno, a non volerne parlare sembrano essere i due che, però, si “ammorbidiscono” ogni volta che qualcuno pone loro domande più mirate. Nelle ultime ore, in particolare, proprio all’ex tronista diè stato chiesto su Instagram “Cosa pensi possa rovinare un rapporto?“. “Gelosia tossica“, ha scritto. E da lì pioggia di ipotesi, insinuazioni e tant’ancora. Molti insinuano possa essere ...

