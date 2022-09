Un altro domani, trame dal 5 al 9 settembre 2022: Sergio delude Julia (Di domenica 4 settembre 2022) Un altro domani, nel corso dei prossimi episodi, entrerà nel vivo per quanto concerne la gravidanza di Julia, ma anche per Carmen non mancheranno le novità. Le trame dal 5 al 9 settembre 2022 rivelano, in particolare, che la Villanueva rivelerà ad Enoa di non essere affatto innamorata di Victor, ma di un altro ragazzo. Intanto, Diana si trasferirà dalla figlia, mentre Cloe deciderà di andare a Madrid per incontrare Dani, ma Maria, in veste del giovane di cui si è invaghita l'amica, la solleciterà a non andare, inventando una scusa. In seguito, Julia dirà ad Elena di essere incinta e la donna la inviterà a non farlo sapere a Diana, temendo che la donna inizi a tormentarla. In Guinea, Francisco valuterà se cedere a Patricia le quote della ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 4 settembre 2022) Un, nel corso dei prossimi episodi, entrerà nel vivo per quanto concerne la gravidanza di, ma anche per Carmen non mancheranno le novità. Ledal 5 al 9rivelano, in particolare, che la Villanueva rivelerà ad Enoa di non essere affatto innamorata di Victor, ma di unragazzo. Intanto, Diana si trasferirà dalla figlia, mentre Cloe deciderà di andare a Madrid per incontrare Dani, ma Maria, in veste del giovane di cui si è invaghita l'amica, la solleciterà a non andare, inventando una scusa. In seguito,dirà ad Elena di essere incinta e la donna la inviterà a non farlo sapere a Diana, temendo che la donna inizi a tormentarla. In Guinea, Francisco valuterà se cedere a Patricia le quote della ...

borghi_claudio : Come immaginavo la rubrica 'come fare per lasciare a casa un piddino' ha riscosso successo. Pare che domani… - AntoVitiello : Verso #MilanBologna. Nella sfida di domani sera contro gli emiliani, #SanSiro sarà tutto esaurito: attesi 70mila sp… - AlfredoPedulla : #Acerbi: oggi #Zhang ha detto no, anche al prestito secco. C’è ancora tempo, ma oggi è no. Domani sarà un altro giorno - RivasiEnrico : @LaStampa Non hanno nessun altro pensiero. A domani dirà la stessa cosa della Meloni. Delirio totale di tutto il… - FPoleselli : @JamesZaky La sfumatura è che lei domani potrebbe andare al governo a comandare l Italia, lui no. Altro che viva la… -