Udinese-Roma, follia di Karsdorp: Udogie si inserisce e fa gol 1-0 (VIDEO) (Di domenica 4 settembre 2022) L'Udinese è in vantaggio. Dopo solamente quattro minuti i bianconeri sbloccano il punteggio e siglano la rete dell'1-0 contro la Roma, nel posticipo domenicale della quinta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Cross dalla destra e Karsdorp si addormenta letteralmente poggiando di petto all'indietro per Rui Patricio, peccato per lui che Udogie capisce tutto, si inserisce e con un destro in scivolata batte Rui Patricio, Ecco il VIDEO. SportFace.

