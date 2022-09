Ucraina, Zelensky: “Nostra bandiera tornerà in Crimea” (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – “La bandiera Ucraina e la vita libera torneranno in Crimea. Libereremo tutta la Nostra terra, tutto il nostro popolo”. Ad affermarlo è il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky secondo quanto riferisce ‘Ukrainska Pravda’. “Le forze armate ucraine, la Nostra intelligence, i servizi speciali stanno già prendendo le misure necessarie per fare questo”, sottolinea Zelensky aggiungendo “tutti vedono che gli occupanti hanno già iniziato a fuggire dalla Crimea. È la scelta giusta per tutti loro”. “Le bandiere ucraine stanno tornando al loro posto. Non vi dirò i dettagli, ma le bandiere ucraine stanno tornando dove dovrebbero giustamente essere. E gli invasori non hanno posto sulla Nostra terra”, ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – “Lae la vita libera torneranno in. Libereremo tutta laterra, tutto il nostro popolo”. Ad affermarlo è il presidente dell’, Volodymyrsecondo quanto riferisce ‘Ukrainska Pravda’. “Le forze armate ucraine, laintelligence, i servizi speciali stanno già prendendo le misure necessarie per fare questo”, sottolineaaggiungendo “tutti vedono che gli occupanti hanno già iniziato a fuggire dalla. È la scelta giusta per tutti loro”. “Le bandiere ucraine stanno tornando al loro posto. Non vi dirò i dettagli, ma le bandiere ucraine stanno tornando dove dovrebbero giustamente essere. E gli invasori non hanno posto sullaterra”, ha ...

