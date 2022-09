Sospiro di sollievo per Lozano: i tempi di recupero dopo lo spavento di ieri (Di domenica 4 settembre 2022) C’è tanta gioia in casa Napoli dopo la vittoria ottenuta all’Olimpico contro la Lazio. Gli azzurri venivano dal brutto pareggio contro il Lecce e hanno dato una grande risposta alle critiche ricevute in questa settimana. A fare da contraltare c’è stata però la preoccupazione per Hirving Lozano. Il messicano è uscito in barella dopo un duro scontro aereo con il laziale Marusic. La botta è stata fortissima e l’ala azzurra ha perso tanto sangue a causa dell’impatto. Foto: Getty Images- Hirving Lozano Per fortuna, erano arrivate notizie rassicuranti già a fine gara, con il Napoli che aveva reso noto con un comunicato ufficiale che gli esami a cui si era sottoposto il calciatore avevano avuto tutti esito negativo. L’edizione odierna de Il Mattino conferma l’ottimismo intorno alle condizione del calciatore ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 4 settembre 2022) C’è tanta gioia in casa Napolila vittoria ottenuta all’Olimpico contro la Lazio. Gli azzurri venivano dal brutto pareggio contro il Lecce e hanno dato una grande risposta alle critiche ricevute in questa settimana. A fare da contraltare c’è stata però la preoccupazione per Hirving. Il messicano è uscito in barellaun duro scontro aereo con il laziale Marusic. La botta è stata fortissima e l’ala azzurra ha perso tanto sangue a causa dell’impatto. Foto: Getty Images- HirvingPer fortuna, erano arrivate notizie rassicuranti già a fine gara, con il Napoli che aveva reso noto con un comunicato ufficiale che gli esami a cui si era sottoposto il calciatore avevano avuto tutti esito negativo. L’edizione odierna de Il Mattino conferma l’ottimismo intorno alle condizione del calciatore ...

falenottera : @quelladeicorvi La mia è andata alla discoteca dei grandi, con documenti per il riconoscimento e top seconda pelle…… - meantvobe : Tirano un sospiro di sollievo per le foto editate e nel frattempo continuano a violare la privacy di Jennie voi sie… - badr336319582 : Non ci saranno più permessi premio ed art. 21 per il sospiro di sollievo ritornerà vino e birra al primo grido o p… - DR3CL16 : RT @LrLucaruocco: Il Q3 #Ferrari è solo un mezzo sospiro di sollievo. Al di là del miglior tempo ideale di #Leclerc, la F1-75 pagava 0.026… - sandro_rosco : @fracortellessa Hanno rotto il cazzo, cercano solo pretesti, sta gente quando perde la Lazio tira un sospiro di sollievo -