Quota 41, nucleare pulito e decreti Salvini. Durigon sul programma leghista (Di domenica 4 settembre 2022) Pensioni, immigrazione caro bollette. Il leader del Carroccio, Matteo Salvini, soppesa le parole e si rivolge a target ben precisi. Anche simbolicamente, sceglie di sfidare la sinistra su argomenti e luoghi simbolici. "Tornerò il 26 settembre a Bologna per festeggiare", ha detto di recente. Proprio sui lavoratori e sulle partite iva, il Carroccio sta impostando la sua campagna elettorale. Molti già si immaginano di rivedere Salvini riprendere possesso del suo scranno al Viminale. In casa Lega è manifesta l'esigenza di "dare risposte concrete agli Italiani. È finito il tempo di fare demagogia sulla loro pelle". A dirlo è Claudio Durigon, già sottosegretario al Mise e deputato leghista che mette in fila le priorità del governo che "auspichiamo" verrà. Partiamo dalle pensioni, un tema molto caldo. Qual è la vostra idea in ...

