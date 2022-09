Movimento 5 nullafacenti: Conte al 10% grazie al reddito minimo (Di domenica 4 settembre 2022) È il reddito di cittadinanza a mantenere in vita i Cinque Stelle. A certificarlo il sondaggio sulle intenzioni di voto curato da Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, secondo cui è proprio il sussidio che riesce ad assicurare al Movimento un bacino di voti superiore al 10 per cento. La tesi di Pagnoncelli è peraltro suffragata da numeri che appaiono inequivocabili. Su un totale di 30 milioni circa di elettori che domenica 25 settembre si recheranno alle urne (il dato tiene già in considerazione gli astenuti) il M5s si attesterebbe attorno al 12 per cento, ovvero 3,4 milioni di voti circa. Un numero che, dati alla mano, appare perfettamente sovrapponibile all’attuale platea dei beneficiari del sussidio. Secondo i dati Inps, infatti, i nuclei familiari beneficiari di reddito di cittadinanza sono attualmente 1,61 milioni, per un ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 4 settembre 2022) È ildi cittadinanza a mantenere in vita i Cinque Stelle. A certificarlo il sondaggio sulle intenzioni di voto curato da Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, secondo cui è proprio il sussidio che riesce ad assicurare alun bacino di voti superiore al 10 per cento. La tesi di Pagnoncelli è peraltro suffragata da numeri che appaiono inequivocabili. Su un totale di 30 milioni circa di elettori che domenica 25 settembre si recheranno alle urne (il dato tiene già in considerazione gli astenuti) il M5s si attesterebbe attorno al 12 per cento, ovvero 3,4 milioni di voti circa. Un numero che, dati alla mano, appare perfettamente sovrapponibile all’attuale platea dei beneficiari del sussidio. Secondo i dati Inps, infatti, i nuclei familiari beneficiari didi cittadinanza sono attualmente 1,61 milioni, per un ...

