Mara Venier svela: “un mio ex mi aspettò sotto casa con un coltello” (Di domenica 4 settembre 2022) Mara Venier si racconta in un’intervista al Corriere della Sera: «Ho avuto un compagno violento. Molto violento. Mi picchiava. È arrivato a cercare di uccidermi» Mara Venier a breve comincia la sua quattordicesima Domenica In e quest’anno vuole dare spazio ad un argomento purtroppo attuale e terribile: la violenza contro le donne. “Nella prima puntata avrò ospite la sorella di Alessandra, la signora di Bologna massacrata a martellate dal compagno più giovane. Una storia terribile di ossessione, di possesso, di libertà negata, di violenza”. Lei stessa ha svelato durante l’intervista al Corriere della Sera di essere stata vittima di un fidanzato violento: «Ho avuto un compagno violento. Molto violento. Mi picchiava. È arrivato a cercare di uccidermi». Il racconto prosegue: «Mi ha aspettato ... Leggi su 361magazine (Di domenica 4 settembre 2022)si racconta in un’intervista al Corriere della Sera: «Ho avuto un compagno violento. Molto violento. Mi picchiava. È arrivato a cercare di uccidermi»a breve comincia la sua quattordicesima Domenica In e quest’anno vuole dare spazio ad un argomento purtroppo attuale e terribile: la violenza contro le donne. “Nella prima puntata avrò ospite la sorella di Alessandra, la signora di Bologna massacrata a martellate dal compagno più giovane. Una storia terribile di ossessione, di possesso, di libertà negata, di violenza”. Lei stessa hato durante l’intervista al Corriere della Sera di essere stata vittima di un fidanzato violento: «Ho avuto un compagno violento. Molto violento. Mi picchiava. È arrivato a cercare di uccidermi». Il racconto prosegue: «Mi ha aspettato ...

