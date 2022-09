LIVE – MotoGP, GP San Marino Misano 2022: la gara in DIRETTA (Di domenica 4 settembre 2022) La DIRETTA LIVE scritta della gara del Gran Premio di San Marino, valevole per il quattordicesimo appuntamento della stagione 2022 di MotoGP. Dopo il warm-up, i piloti scenderanno in pista a Misano alle ore 14 di domenica 4 settembre. Sarà Jack Miller a partire davanti a tutti, dopo aver conquistato la pole position nelle qualifiche del sabato. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP di San Marino con aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. Segui il LIVE su Sportface.it COME VEDERE LA gara IN TV PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 26 laps to go – Si stende Miller da solo in curva 4, lasciano in testa ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Lascritta delladel Gran Premio di San, valevole per il quattordicesimo appuntamento della stagionedi. Dopo il warm-up, i piloti scenderanno in pista aalle ore 14 di domenica 4 settembre. Sarà Jack Miller a partire davanti a tutti, dopo aver conquistato la pole position nelle qualifiche del sabato. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP di Sancon aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. Segui ilsu Sportface.it COME VEDERE LAIN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 26 laps to go – Si stende Miller da solo in curva 4, lasciano in testa ...

