L'Italia è invasa dai migranti, ma per Lamorgese non è colpa sua: i motivi degli sbarchi (Di domenica 4 settembre 2022) “Non è colpa mia”. Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, è intervenuta al Forum Ambrosetti di Cernobbio e ha argomentato perché secondo lei non sia da imputare a al suo dicastero la responsabilità dell'aumento dei clandestini e degli sbarchi di immigrati sulle coste Italiane: “Se ci sono stati aumenti dei flussi dei migranti non è stato perché Lamorgese li ha fatti venire in Italia ma ci sono situazioni di particolare complessità come in Libia dove non abbiamo un interlocutore perché ci sono due governi diversi, o in Tunisia. In un mondo globalizzato il concetto di sicurezza è collegato sempre di più a dinamiche internazionali”. Per quanto riguarda l'arrivo dei migranti in Italia ... Leggi su iltempo (Di domenica 4 settembre 2022) “Non èmia”. Il ministro dell'Interno, Luciana, è intervenuta al Forum Ambrosetti di Cernobbio e ha argomentato perché secondo lei non sia da imputare a al suo dicastero la responsabilità dell'aumento dei clandestini edi immigrati sulle costene: “Se ci sono stati aumenti dei flussi deinon è stato perchéli ha fatti venire inma ci sono situazioni di particolare complessità come in Libia dove non abbiamo un interlocutore perché ci sono due governi diversi, o in Tunisia. In un mondo globalizzato il concetto di sicurezza è collegato sempre di più a dinamiche internazionali”. Per quanto riguarda l'arrivo deiin...

