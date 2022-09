L’eredità di Draghi: senza pace, senza luce, ma con tante poltrone (Di domenica 4 settembre 2022) Nella “House of the Dragon” romana iniziano a rotolare le prime teste. Quella di Francesco Caio, inopinatamente messo in Saipem dal “Cencellino” Giavazzi, è saltata, scortata da una liquidazione di oltre tre milioni in aggiunta ai 150mila euro di contributi pretesi dall’ex Ad che per averli ha battagliato come una qualsiasi colf. Per un super Draghiano che va, piccoli Grisù arrivano, last minute, due ne ha piazzati Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione, una nel cda e una alla presidenza di Indire, l’ente di ricerca della scuola, una Vittorio Colao, ministro dell’Innovazione tecnologica, la sua Elena Grifoni al nuovo ufficio per l’aerospazio di Palazzo Chigi, mentre Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica ha imbarcato altri esperti. Il tutto sempre all’insaputa di Super Mario? E poi ancora si parla del Governo dei migliori. Con Enrico Letta che, ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 4 settembre 2022) Nella “House of the Dragon” romana iniziano a rotolare le prime teste. Quella di Francesco Caio, inopinatamente messo in Saipem dal “Cencellino” Giavazzi, è saltata, scortata da una liquidazione di oltre tre milioni in aggiunta ai 150mila euro di contributi pretesi dall’ex Ad che per averli ha battagliato come una qualsiasi colf. Per un superano che va, piccoli Grisù arrivano, last minute, due ne ha piazzati Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione, una nel cda e una alla presidenza di Indire, l’ente di ricerca della scuola, una Vittorio Colao, ministro dell’Innovazione tecnologica, la sua Elena Grifoni al nuovo ufficio per l’aerospazio di Palazzo Chigi, mentre Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica ha imbarcato altri esperti. Il tutto sempre all’insaputa di Super Mario? E poi ancora si parla del Governo dei migliori. Con Enrico Letta che, ...

Intervista. Di Maio: I progressisti alleati contro il trio 'sfascia - conti' ... quale eredità lascia il governo Draghi, che esperienza è stata E, soprattutto, è ancora ipotizzabile che possa proseguire Il premier Draghi è una risorsa per tutta l'Italia, lascia sicuramente un ... Ecco tutti gli obiettivi che Draghi vuole realizzare entro ottobre Il presidente del consiglio Mario Draghi mette fretta ai suoi ministri e chiede di realizzare entro ...cronoprogramma condiviso con l'...ai suoi ministri uno sforzo straordinario per lasciare in eredità ... L'ambiguità di Meloni e l'eredità di Draghi