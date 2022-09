Inter, Sky svela: Lukaku andrà in Belgio per proseguire con il suo recupero (Di domenica 4 settembre 2022) Romelu Lukaku cerca di accelerare la sua corsa verso il rientro in campo. Secondo quanto riportato da Sky, l’attaccante dell’Inter volerà in Belgio per proseguire con le cure, condividendo i progressi con lo staff della sua nazionale. Solo qualche giorno e poi rientrerà per stare vicino alla squadra con l’obiettivo di provare a rientrare prima della sosta. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Romelucerca di accelerare la sua corsa verso il rientro in campo. Secondo quanto riportato da Sky, l’attaccante dell’volerà inpercon le cure, condividendo i progressi con lo staff della sua nazionale. Solo qualche giorno e poi rientrerà per stare vicino alla squadra con l’obiettivo di provare a rientrare prima della sosta. SportFace.

