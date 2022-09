Hai lasciato qualche oggetto in aereo? Ti spieghiamo come recuperarlo! (Di domenica 4 settembre 2022) Se ti dovesse capitare di lasciare qualche oggetto prezioso in aereo ti spieghiamo la procedura per recuperarlo. Non è mai una sensazione bella quando ti accorgi di aver perso qualcosa di prezioso. Ma se lo hai smarrito a bordo di un aereo c’è la possibilità di recuperarlo? Nella maggior parte dei casi le probabilità di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 4 settembre 2022) Se ti dovesse capitare di lasciareprezioso intila procedura per recuperarlo. Non è mai una sensazione bella quando ti accorgi di aver perso qualcosa di prezioso. Ma se lo hai smarrito a bordo di unc’è la possibilità di recuperarlo? Nella maggior parte dei casi le probabilità di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

CremoniniCesare : Settembre, tu mi hai lasciato con un messaggio, io non ti ho detto niente. Le cose giuste non hanno un gran bisogno… - i_mortali : Ripensi alla tua vita, alle cose che hai lasciato cadere nello spazio della tua indifferenza animale - petitoblu : Sono al bar a fare colazione, troppi milanisti gioiosi me ne vado se la ridacchiano, 'i Turchi non sanno giocare a… - lh28larry : RT @_JUSTLIKEY0U: tomlinson mi hai lasciato senza voce e con le ossa rotte… - mxryv222 : momento in cui sei entrata nelle nostre vite, fino a quando hai lasciato un'impronta su di essa, sul nostro cuore.… -