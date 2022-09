Formazioni ufficiali Verona Sampdoria: le scelte degli allenatori (Di domenica 4 settembre 2022) Le Formazioni ufficiali di Verona Sampdoria match valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Verona Sampdoria, match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023. Verona(3-5-2): Montipò; Coppola, Hien, Dawidowicz; Terracciano, Lazovic, Veloso, Ilic, Doig; Henry, Lasagna. Allenatore: Cioffi. Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Verre, Vieira, Rincon; Sabiri; Caputo, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022) Ledimatch valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023.(3-5-2): Montipò; Coppola, Hien, Dawidowicz; Terracciano, Lazovic, Veloso, Ilic, Doig; Henry, Lasagna. Allenatore: Cioffi.(4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Verre, Vieira, Rincon; Sabiri; Caputo, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #SerieA | Le scelte di #Gotti e #Mihajlovic per #Spezia-#Bologna - DiMarzio : #SerieA, #VeronaSampdoria | Le formazioni ufficiali di @HellasVeronaFC-@sampdoria - SampNews24 : Formazioni ufficiali #Verona-#Sampdoria: le scelte degli allenatori - Dalla_SerieA : Diretta Spezia-Bologna ore 15: dove vederla in tv, streaming e formazioni ufficiali - - sport_viterbo : “LIVE”. GIUGLIANO-VITERBESE. IN ATTESA DELLE FORMAZIONI UFFICIALI … -