Fiumicino, viadotto di via dell’Aeroporto perde pezzi: strada chiusa e cambio di viabilità (Di domenica 4 settembre 2022) Il viadotto di via dell’Aeroporto fa paura. La caduta dei calcinacci e dei pezzi di cemento che s’è verificata nel pomeriggio di ieri dal viadotto di via dell’Aeroporto sul corridoio C5, dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, ha indotto la chiusura secondo tratto del Corridoio in uscita dalla città. Il pericolo per le auto in transito è notevole, la misura necessaria a garantire l’incolumità degli automobilisti. Sulla vicenda il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, era intervenuto sui social per chiarire tutto quanto il Comune sta facendo per mettere in sicurezza l’area e l’appello rivolto all’Anas perchè intervenga. Anas annuncia un intervento già domani Ma quanto successo e il conseguente appello del primo cittadino di Fiumicino rivolto all’Anas ha avuto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 settembre 2022) Ildi viafa paura. La caduta dei calcinacci e deidi cemento che s’è verificata nel pomeriggio di ieri daldi viasul corridoio C5, dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, ha indotto la chiusura secondo tratto del Corridoio in uscita dalla città. Il pericolo per le auto in transito è notevole, la misura necessaria a garantire l’incolumità degli automobilisti. Sulla vicenda il sindaco di, Esterino Montino, era intervenuto sui social per chiarire tutto quanto il Comune sta facendo per mettere in sicurezza l’area e l’appello rivolto all’Anas perchè intervenga. Anas annuncia un intervento già domani Ma quanto successo e il conseguente appello del primo cittadino dirivolto all’Anas ha avuto ...

CorriereCitta : Fiumicino, viadotto di via dell’Aeroporto perde pezzi: strada chiusa e cambio di viabilità - WazeLazio : RT @TgrRaiLazio: Chiuso al traffico il corridoio C5 Fiumicino Ostia per la caduta di calcinacci Il sindaco di Fiumicino Montino si appella… - Cinzia242 : RT @romatoday: Dal viadotto di via dell’Aeroporto cadono calcinacci e pezzi di cemento: chiuso il corridoio C5 - emontino : RT @TgrRaiLazio: Chiuso al traffico il corridoio C5 Fiumicino Ostia per la caduta di calcinacci Il sindaco di Fiumicino Montino si appella… - gioalbarosa : Dal viadotto di via dell’Aeroporto cadono calcinacci e pezzi di cemento: chiuso il corridoio C5… -