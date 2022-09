F1 | a Zandvoort la Ferrari può prendere Verstappen tra due fuochi Strategia diversa per Charles Leclerc e Carlos Sainz?

(Di domenica 4 settembre 2022) Nella giornata odierna, il singolare autodromo disarà teatro del Gran Premio d’Olanda di F1. La gara scatterà alle ore 15.00 e avrà come tema forte l’orgoglio. Sia Maxche lavogliono vincere per una questione di principio, indipendentemente dalla situazione nel Mondiale. D’altronde il ventiquattrenne della Red Bull appare ormai involato verso il secondo titolo consecutivo, avendo ben 98 punti di vantaggio sued essendosi imposto in 9 dei 14 GP disputati quest’anno. Cionondimeno, è difficile pensare che oggi possa vestire i panni del ragioniere. Il Gran Premio di casa è sempre speciale e, senza ombra di dubbio, Super Max vorrà mandare in visibilio la moltitudine umana che accorrerà a sostenerlo, provando ancora una volta a imporsi. Dal canto suo, la ...

mayckelTbt : RT @LegendarysF1: Clay Regazzoni / Ferrari 312B2 / GP Zandvoort 1971. #F1 ?? P.A. Archive - DR3CL16 : RT @LrLucaruocco: Il Q3 #Ferrari è solo un mezzo sospiro di sollievo. Al di là del miglior tempo ideale di #Leclerc, la F1-75 pagava 0.026… - FrankLatiniOk : RT @LegendarysF1: Clay Regazzoni / Ferrari 312B2 / GP Zandvoort 1971. #F1 ?? P.A. Archive - foko63 : RT @LegendarysF1: Clay Regazzoni / Ferrari 312B2 / GP Zandvoort 1971. #F1 ?? P.A. Archive - limuzhou0908 : RT @SmilexTech: La F1-75 post DT39 è come fosse un'altra macchina. Con una finestra di setup più ristretta, meno performante nel lento e in… -

- La delusione, cocente, di Spa è già dimenticata a, in Olanda, nel circuito tutto arancione di casa Verstappen, laconferma che, almeno al sabato, è alla pari della Red Bull. Poi in gara si vedrà e potrebbe anche essere un'altra ...(OLANDA) " Max Verstappen conquista la pole position al termine delle qualifiche del Gran ... In prima fila con il campione del mondo in carica partirà ladel monegasco Charles Leclerc, ...Auto - News: La Formula 1 non si ferma: archiviato l'appuntamento di Spa si torna nuovamente in pista nel weekend per la gara di casa di Max Verstappen, ecco tutti gli orari del fine settimana ...Nel finale dell’allungo però la miglior efficienza del DRS della RedBull numero 1 condanna Leclerc alla seconda piazza La pole a Zandvoort certifica, se mai ce ne fosse ancora bisogno, lo stato di gra ...