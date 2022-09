Zuppa di Porro 3 settembre 2022

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 3 settembre 2022)di. L’europa e il G7 fanno i duri su petrolio e gas russo. Ma siamo davvero sicuri che i leader mondiali abbiano mai fatto a botte o visto una rissa anceh da lontano nella loro preziosa vita? Non scherzo, mas questi sanno cosa fanno? Buccini ci dice di tenere duro anche quando farà freddo; Feltri del Domani si chiede perchè dovremm pagare noi alle imprese che oggi piangono i dolori dell’energia. MOsca chiude tutto. E Cerasa secondo me sottovaluta. Fausta Chiesa su quanto abbiamo in magazzino. Prodi contro il cdx: sarà un governo meno liberale. Cernobbio. Il portavoce del Pd, Francesco Bei, dice che temono la vittoria della destra, almeno così si fa capire dal titolo. Zatterin sulla stampa e tutti gli altri dicono che non la temono. Di chi vi fidate: bei bei bei Travaglio contro Calenda e anche un po’ contro la vanità di Draghi. Bracalini ...