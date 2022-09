US Open 2022 | Alejandro Davidovich Fokina | “Conosco come gioca Berrettini e posso vincere!”

Leggi su oasport

(Di sabato 3 settembre 2022) Domani, una nuova sfida. Matteonon vuol fermarsi negli US. L’azzurro, pur non brillando, ha avuto la meglio ieri di una versione quasi “Deluxe” di Andy Murray che a tratti ha saputo metterlo in difficoltà. Tuttavia, l’italiano è stato premiato per la sua capacità di rimanere aggrappato la partita anche nei momenti più complicati e il 6-4 6-4 6-7 (1) 6-3 gli ha sorriso. E ora? Negli ottavi di finale a New York ci sarà un’insidia spagnola, il cui nome è(n.39 ATP). L’iberico sta esprimendo un buon tennis nel corso di questo torneo, passando per la soffertissima vittoria contro l’ungherese Marton Fucsovics nel secondo turno (successo in cinque set) e per il centro nel terzo round contro il colombiano Galan per 6-4 5-7 6-4 6-4, giustiziere ...