Ucraina | media | “Sottomarino nucleare russo in acque italiane”

(Adnkronos) – Un Sottomarino nucleare russo si troverebbe nelle acque italiane, fra Malta e la Sicilia. Secondo il media NavalNews, si tratterebbe di un Sottomarino d'attacco probabilmente dotato di missili da crociera. Non è chiaro da quanto tempo il Sottomarino operi nell'area, ma secondo la testata online potrebbe essere stato dislocato per sostituire l'incrociatore russo Marshal Ustinov che ha lasciato il Mediterraneo il 24 agosto. "Al momento non è noto di che tipo di Sottomarino si tratti – scrive NavalNews -. Siamo sicuri che sia a propulsione nucleare. La Russia ha già schierato sottomarini a propulsione nucleare nel Mediterraneo, ma non di frequente. Nel contesto attuale, ...

