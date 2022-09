Tutti pazzi per Timothée Chalamet: bagno di folla al Lido e fan in delirio sui social. Spunta anche l'”incredibile” somiglianza con la moglie di Renzi e Sara Simeoni (Di sabato 3 settembre 2022) Tutti pazzi per Timothée Chalamet. Letteralmente. A Venezia una folla di ragazzi in delirio ha aspettato per ore sotto al sole l’arrivo dell’attore francese, i giornali gli dedicano intere pagine, sui social non si parla d’altro, almeno nelle ultime 24 ore. Visino angelico, sguardo ammiccante e una spontaneità travolgente: sono queste le chiavi del successo di questo ragazzo di 26 anni che, in sordina, si è fatto largo ad Hollywood riuscendo ad affermarsi tra le star e, al contempo, ha fatto breccia nei cuori dei suoi coetanei della Generazione Z. Atteso alla Darsena per le 13, in tempo per la presentazione di ‘Bones and All’ di Luca Guadagnino di cui è protagonista, Chalamet è arrivato pochi minuti prima delle 13.30, anticipato dal boato di decine di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022)per. Letteralmente. A Venezia unadi ragazzi inha aspettato per ore sotto al sole l’arrivo dell’attore francese, i giornali gli dedicano intere pagine, suinon si parla d’altro, almeno nelle ultime 24 ore. Visino angelico, sguardo ammiccante e una spontaneità travolgente: sono queste le chiavi del successo di questo ragazzo di 26 anni che, in sordina, si è fatto largo ad Hollywood riuscendo ad affermarsi tra le star e, al contempo, ha fatto breccia nei cuori dei suoi coetanei della Generazione Z. Atteso alla Darsena per le 13, in tempo per la presentazione di ‘Bones and All’ di Luca Guadagnino di cui è protagonista,è arrivato pochi minuti prima delle 13.30, anticipato dal boato di decine di ...

