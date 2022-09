Spezia | Gotti sul mercato | 'Non abbiamo trovato i gol'

(Di sabato 3 settembre 2022) "Lo dico con onestà: mancano alcune caratteristiche tecniche e fisiche in alcune zone del campo. In relazione all'infortunio di...

TUTTOJUVE_COM : Spezia, Gotti: 'Agudelo ha preso una botta molto forte con la Juve, ieri non si è allenato' - sportli26181512 : Spezia, Gotti: 'Con il Bologna sarà una battaglia. Mercato? Ci servono gol...' - 1000Cuori : ?? Spezia, Gotti: ''Bologna squadra completa. Domani ci sarà da combattere'' ?? - AnsaLiguria : Gotti, allo Spezia manca punta ma niente vittimismo. Domani col Bologna, ci saranno tanti duelli singoli #ANSA - CORNERNEWS24 : #Calcio - Gotti, allo Spezia manca punta ma niente vittimismo Domani col Bologna, ci saranno tanti duelli singoli -

Le probabili formazioni die Bologna: le possibili scelte die Mihajlovic Domenica 4 settembre alle ore 15.00 allo Stadio Picco si affronterannoe Bologna per la quinta giornata di Serie A. Ecco di seguito ...Lo ha detto Luca, tecnico delloCalcio, commentando il calciomercato che non gli ha portato la punta che aveva chiesto. "Affrontiamo la realtà: ci sono 11 partite prima della sosta, in ...Le parole di mister Luca Gotti alla vigilia della quinta giornata di Serie A 2022-23 contro il Bologna: “Vorrei chiarire il mio pensiero riguardo al mercato. Io sono arrivato allo Spezia con gioia ed ..."Lo dico con onesta': mancano alcune caratteristiche tecniche e fisiche in alcune zone del campo. In relazione all'infortunio di Verde, avevamo ...