Schianto nella notte, muore il 47enne barman Marcello?Cardamone (Di sabato 3 settembre 2022) Strade di sangue in provincia di Salerno, stavolta a perdere la vita è stato il 47enne residente a Cava de’ Tirreni Marcello Cardamone, barman (ex titolare di un locale proprio nella città dei Portici). Il tragico incidente stradale è avvenuto nel cuore della notte di ieri sulla strada statale 18 che da Vietri sul Mare porta a Cava de’ Tirreni. Era in sella al suo scooter di piccola cilindrata quando ne ha perso il controllo finendo violentemente a terra e battendo con la testa contro lo spigolo del marciapiede. E’ deceduto sul colpo tanto che quando sono arrivati i soccorsi del 118, i volontari non hanno potuto fare altro che certificarne il decesso e trasferire la salma presso l’obitorio dell’ospedale Ruggi di Salerno a disposizione del sostituto procuratore di turno presso il Tribunale di Salerno. Sul tragico ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 3 settembre 2022) Strade di sangue in provincia di Salerno, stavolta a perdere la vita è stato ilresidente a Cava de’ Tirreni Marcello Cardamone,(ex titolare di un locale propriocittà dei Portici). Il tragico incidente stradale è avvenuto nel cuore delladi ieri sulla strada statale 18 che da Vietri sul Mare porta a Cava de’ Tirreni. Era in sella al suo scooter di piccola cilindrata quando ne ha perso il controllo finendo violentemente a terra e battendo con la testa contro lo spigolo del marciapiede. E’ deceduto sul colpo tanto che quando sono arrivati i soccorsi del 118, i volontari non hanno potuto fare altro che certificarne il decesso e trasferire la salma presso l’obitorio dell’ospedale Ruggi di Salerno a disposizione del sostituto procuratore di turno presso il Tribunale di Salerno. Sul tragico ...

