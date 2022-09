Sampdoria, Caputo si candida. Ma occhio alla forma di Gabbiadini (Di sabato 3 settembre 2022) In attesa di Pussetto, la Sampdoria potrebbe ritrovare Caputo dal primo minuto: ma Manolo Gabbiadini scalpita Contro la Lazio è stato Fabio Quagliarella a scendere in campo dal primo minuto. Difficile, dopo soli tre giorni, che il capitano della Sampdoria possa bissare. Sarà di nuovo Francesco Caputo, a meno di sorprese, il punto di riferimento in avanti. In attesa di avere a disposizione anche Ignacio Pussetto, a scalpitare in panchina resta Manolo Gabbiadini. Il suo inserimento contro la formazione biancoceleste è stato determinante e potrebbe essere l’arma in più da schierare a partita in corso dopo il cambio di modulo e il passaggio alle due punte. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 settembre 2022) In attesa di Pussetto, lapotrebbe ritrovaredal primo minuto: ma Manoloscalpita Contro la Lazio è stato Fabio Quagliarella a scendere in campo dal primo minuto. Difficile, dopo soli tre giorni, che il capitano dellapossa bissare. Sarà di nuovo Francesco, a meno di sorprese, il punto di riferimento in avanti. In attesa di avere a disposizione anche Ignacio Pussetto, a scalpitare in panchina resta Manolo. Il suo inserimento contro lazione biancoceleste è stato determinante e potrebbe essere l’arma in più da schierare a partita in corso dopo il cambio di modulo e il passaggio alle due punte. L'articolo proviene da Calcio News 24.

SampNews24 : #VeronaSampdoria, #Caputo in vantaggio: #Gabbiadini scalpita in panchina - LegaA_sim : ?? Calciomercato Sampdoria, Francesco Caputo vola a Ferrara ????? - Domenic36396232 : Calciomercato #Sampdoria: ACQUISTI Leverbe ? Djuricic ? Winks ? Villar ? Amione ? Pussetto ? Contini ? Sabiri ? Cap… - FantaStrego : SAMPDORIA ????????: Djuricic si riscatterà sicuramente nella sua Doria. Caputo è un buon gregario d'attacco perché la… - SampNews24 : Attacco #Sampdoria, #Pussetto in extremis: resta il problema dei pochi gol -