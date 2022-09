Red carpet a Venezia 79 | i look più belli e non della terza serata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 3 settembre 2022) I sogni son desideri, e79 li accende tutti, tra Cinema, star, moda e luci.è l’appuntamento del cinema con la C maiuscola, in cui la moda sul redne fa da padrona e unisce le due arti per lasciare noi comuni mortali ad ammirare le star e vederle sfilare.dopole due essenze si uniscono e (per quel poco che basta) sogniamo anche noi. Ipiùdel reddi79 Credits La Biennale di– Foto ASAC, ph Giorgio ZucchiattiIl reddi questaè all’insegna del rosso: il primo che ha rapito (e convinto) i nostri cuori è un ...